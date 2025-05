Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Unbekannte überfallen Imbiss - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Schnellrestaurant im Stadtteil Seckenheim überfallen, bei dem die Täter anschließend mit der Beute in Richtung Maxauer Straße flüchteten.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei bislang unbekannte Personen gegen 20 Uhr einen Imbiss in der Seckenheimer Hauptstraße. Vor dem Verkaufstresen blieben sie stehen, bedrohten den Angestellten des Imbisses mit einer Waffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Schließlich öffnete der Mitarbeiter die Kasse des Verkaufsladens und die Täter nahmen mehrere Hundert Euro Bargeld an sich. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß in Richtung Maxauer Straße. Der Mitarbeiter blieb bei dem Überfall unverletzt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den noch unbekannten Tätern mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

