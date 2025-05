POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises: Kreditkartenmissbrauch nach Identitätsdiebstahl - Unbekannter setzte Karte auch in Bornheim ein

Wachtberg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 01.02.2025 eine zuvor entwendete Bankkarte einer 83-jährigen Geschädigten an einem Geldautomaten in Wachtberg-Berkum eingesetzt zu haben. Dort hob der Verdächtige 2.000 Euro ab. Im weiteren Tagesverlauf setzte er die Karte auch an einem Kiosk in Bonn - Bad Godesberg ein. Der Unbekannte wurde von ...

