Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter setzte gestohlene Bankkarte ein - Wer kennt diesen Mann?

Wachtberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 01.02.2005 eine zuvor entwendete Bankkarte einer 83-jährigen Geschädigten an einem Geldautomaten in Wachtberg-Berkum eingesetzt zu haben. Dort hob der Verdächtige 2.000 Euro ab. Im weiteren Tagesverlauf setzte er die Karte auch an einem Kiosk in Bonn - Bad Godesberg ein. Der Unbekannte wurde von einer Überwachungskamera der Bank aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/167341

Auffällig sind die weißen Schuhe des Mannes, die im Bereich der Ferse mit einem "Rolling Stones Symbol" (ausgestreckte Zunge) versehen sind.

Wer Angaben zur Identität des Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell