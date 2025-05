Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Verdacht der Trunkenheit am Steuer - Festnahmen wegen illegalem Aufenthaltes

Königswinter (ots)

In der Nacht zu Samstag (03.05.2025) meldete ein Zeuge der Bonner Polizei einen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise, der mit einem Pkw die L 331 aus Richtung Ittenbach kommend in Schlangenlinien befuhr und dabei mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein soll.

Umgehend entsandte Streifenwagen der Polizeiwache Ramersdorf trafen den Fiat auf der Ferdinand-Mühlens-Straße an und stoppten den Pkw. Der 20-jährige Fahrzeugführer konnte bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes,. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von etwa 1,2 Promille. Zur Beweissicherung entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe.

Der alkoholisierte Fahrer war nicht allein unterwegs. In dem Fahrzeug saßen noch zwei Mitfahrer (19 und 24 Jahre alt), die sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen konnten. Die drei aus der Türkei stammenden Männer wurden wegen des Verdachts des illegalem Aufenthaltes vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell