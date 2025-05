Polizei Bonn

POL-BN: Troisdorf: Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Haft (Meldung -2-)

Troisdorf (ots)

Nach der Festnahme eines 29-jährigen Mannes wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdeliktes am Samstagmorgen (03.05.2025) in Troisdorf ist der Tatverdächtige inzwischen in Haft (siehe dazu auch unsere Meldung vom 03.05.2025, 17:07 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6025189).

Der 29-Jährige steht im Verdacht, seine 30-jährige Lebensgefährtin in deren Wohnung mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Aufgrund der Gesamtumstände hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schöneseiffen in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

Am Sonntagnachmittag (04.05.2025) wurde der 29-Jährige auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlages gegen den Mann, der im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell