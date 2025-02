Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Ein 89-jähriger Daimler-Fahrer aus Eiterfeld und ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus Pfungstadt befuhren am Dienstag (25.02.), gegen 9 Uhr die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Ludwigsau. In Höhe einer dortigen Verkehrsinsel hielt der Daimler-Fahrer nach aktuellen Erkenntnissen zunächst am rechten Fahrbahnrand an und fuhr anschließend rechtswidrig über die durchgezogene Linie, um zu wenden. Der nachfolgende BMW-Fahrer touchierte dabei mit der vorderen rechten Stoßstange die hintere linke Beifahrertür des Daimlers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 9.500 Euro. Der 89-Jährige Daimler-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

(rk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell