POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr griff eine noch unbekannte Person zwei Männer im Skulpturenpark in der Moltkestraße mit einem Schlagstock an und flüchtete anschließend. Die beiden stark alkoholisierten Männer im Alter von 54 und 64 Jahren hielten sich im dortigen Park auf, als der Täter aus noch unbekannten Gründen mit einem Schlagstock auf die Beiden einwirkte. Beide wurden durch den Angriff ...

