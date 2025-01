Ulm (ots) - Diebe betraten in den Nachtstunden die Baustelle in der Neuwiesenstraße. Da die dortigen Türen nicht verschlossen waren, konnten sie einfach in das Gebäude gelangen. In einem Raum lagerten mehrere hundert Meter verschiedenster Kabel und Werkzeuge. Das war für die Diebe von Wert und sie nahmen die ...

mehr