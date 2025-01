Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Diebstahl aus Neubau

Größere Mengen an Kabel stahlen Diebe von Montag auf Dienstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Diebe betraten in den Nachtstunden die Baustelle in der Neuwiesenstraße. Da die dortigen Türen nicht verschlossen waren, konnten sie einfach in das Gebäude gelangen. In einem Raum lagerten mehrere hundert Meter verschiedenster Kabel und Werkzeuge. Das war für die Diebe von Wert und sie nahmen die Kabel und Werkzeuge mit. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

