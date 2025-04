Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250428-3: Alkoholisierter Unfallfahrer ohne Fahrerlaubnis versucht zu flüchten

Bergheim (ots)

Aufmerksame Zeugen halten Verdächtigen fest

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (26. April) in Bergheim-Glessen hat sich ein alkoholisierter Motorradfahrer (35) leicht verletzt. Aufmerksame Zeugen sollen ihn daran gehindert haben von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 35-Jährige gegen 23.45 Uhr mit einer Kawasaki von der Straße "Am Mühlenteich" nach rechts in die Brauweilerstraße gefahren sein. Hier soll er gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten VW gefahren und gestürzt sein. Zeugen haben den am Boden liegenden Mann gesehen, den Notruf gewählt und Erste-Hilfe geleistet. Sie gaben später an, dass der offensichtlich alkoholisierte Fahrer immer wieder versucht habe sich vom Unfallort zu entfernen.

Mit einem Atemalkoholtestgerät stellten die alarmierten Polizisten bei ihrer Unfallaufnahme einen Wert von 2,5 Promille bei dem mittlerweile Beschuldigten fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem entsiegelten sie das Kennzeichen der Kawasaki, die bereits abgemeldet worden war und für die kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Der 35-Jährige, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, muss sich jetzt wegen mehreren Verkehrsstraftaten verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell