Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach unklarem Unfallhergang Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:20 Uhr fuhren eine 21-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin sowie eine 31-jährige Daimler-Benz-Fahrerin auf der Jungbuschbrücke in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarstadt entlang. Auf Höhe einer Blitzeranlage wechselte die 31-Jährige von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur und setzte sich vor die Mercedes-Benz-Fahrerin. Bereits hier soll es zwischen den Beteiligten zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Grund hierfür soll wohl der nicht eingehaltene Sicherheitsabstand der 31-Jährigen gewesen sein. Auf Höhe einer Ampel an der Einmündung zur Mittelstraße / Untermühlaustraße setzte sich der Streit fort und mündete in wechselseitige Beleidigungen. Im Weiteren wechselte die 21-Jährige, die zwischenzeitlich die rechte Fahrspur befuhr, wieder auf den linken Fahrstreifen. Dabei soll es zwischen den Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell