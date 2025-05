Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Straßenbahn leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12:40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Mittermaierstraße / Bergheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer 68-Jährigen Audi-Fahrerin und einer Straßenbahn.

Die 68-Jährige befuhr die Mittermaierstraße aus Richtung Heidelberg-Hauptbahnhof kommend in Richtung Ernst-Walz-Brücke. Auf Höhe der Bergheimer Straße fuhr, zeitgleich mit der Pkw-Fahrerin, der 30-Jährige Straßenbahnfahrer aus der Bergheimer Straße kommend in die Kreuzung ein, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahn-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls durch Rettungskräfte versorgt. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge, fuhr die 86-Jährige bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Die Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg, insbesondere zur Ursache, dauern derzeit noch an.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell