Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw vs. Pkw - PM Nr.2

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr im Bereich der Westtangente in Weinheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 76-jährige Fahrer eines Opel Corsa befuhr zum Unfallzeitpunkt die Westtangenete in Richtung der Bundesstraße 3 (Bergstraße). Aus bislang unbekannter Ursache geriet er hierbei nach links in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem ihm entgegenkommenden VW ID 5 eines 56-Jährigen kollidierte. Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des VW sowie seine 52-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. An dem Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800,- Euro, der Schaden an dem VW beträgt ca. 15.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

