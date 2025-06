Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Drängler auf der B292 - Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:55 Uhr fuhr eine 60-jährige Mitsubishi-Fahrerin die B292 von Neckarbischofsheim kommend nach Aglasterhausen entlang. Nach der Kreuzung von Neckarbischofsheim auf die B292 fuhr ihr ein schwarzer Mercedes mehrfach dicht auf. Dabei zeigte der unbekannte Fahrer den Mittelfinger in Richtung der 60-Jährigen. Auf Höhe von Hemlstadt scherte der Mercedes nach links aus und fuhr nun neben der 60-Jährigen her, wobei er wild mit seinen Händen gestikulierte. Als der Unbekannte den Mitsubishi der Frau fast vollständig überholt hatte, lenkte der Fahrer seinen Mercedes nach rechts und drängte die 60-Jährige von ihrer Fahrspur. Nur durch ein starkes Bremsmanöver der Frau konnte eine Kollision mit der Leitplanke verhindert werden. Anschließend überholte der Unbekannte ein Auto sowie einen Lkw und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrer des Mercedes soll es sich um einen etwa 40-50 Jahre alten Mann gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

