POL-BI: A2-Unfall: Auto gerät in Brand

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Dienstagmorgen, 02.09.2025, geriet ein Auto auf der A2 nach einer Kollision mit einem weiteren Auto in Brand. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 26-jähriger Renault Twingo-Fahrer aus Isenburg die A2 in Richtung Hannover. Im Bereich zwischen den Anschlussstellen Vlotho West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen beabsichtigte er gegen 09:00 Uhr vom mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen zu wechseln.

Dabei stieß das Auto seitlich mit dem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Opel Astra eines 31-jährigen Autofahrers aus Rumänien zusammen. Der 26-Jährige lenkte nach rechts, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Seitenschutzplanke. Von dort schleuderte der Twingo zurück auf die Fahrbahn und geriet in Vollbrand.

Der 26-jährige Autofahrer und seine 27-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Durch den Brand zog Rauch auf die Gegenfahrbahn, sodass diese für etwa 20 Minuten gesperrt werden musste. Der Verkehr in Richtung Hannover konnte ab 10:35 Uhr über den Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vor-beigeführt werden. Gegen 11:00 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn komplett freigegeben werden.

