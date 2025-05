Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250519-4-PDNMS-Festnahme nach Raub in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden ist es zu einem Raub in einer Bankfiliale gekommen. Dabei wurde ein Kunde durch einen 24-Jährigen Deutschen ausgeraubt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte durch Kollegen des 1. Polizeireviers Neumünster festgenommen werden.

Am Samstagmorgen, gegen 1:00 Uhr ist es in einer Bankfiliale in Neumünster auf dem Großflecken zu einem Raub gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist dem 15-Jährige Geschädigten im Zuge eines Gerangels mit dem Beschuldigten seine Geldbörse geraubt worden, nachdem dieser zuvor Geld abgehoben hatte.

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Beschuldigte festgenommen werden. Dies gelang aufgrund eines Zusammenspiels konkreter Zeugenaussagen und den eingesetzten Polizisten, die den Beschuldigten nach fußläufiger Verfolgung festnehmen konnten. Der 24-Jährige Beschuldigte wurde dem Gewahrsam des 1. Polizeirevier Neumünster zugeführt. Während der Festnahme leistete der Beschuldigte Widerstand, dadurch wurde keiner der eingesetzten Polizisten verletzt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Beschuldigte dem Gewahrsam zugeführt. Der Beschuldigte wurde anschließend beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt und mit Auflagen entlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Grunicke

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell