Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250516-1-PDNMS-Festnahme nach Taschendiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 16.05.2025, um 10.45 Uhr machte ein Polizeibeamter, der sich privat in der Innenstadt aufhielt, verdächtige Beobachtungen, die im späteren Verlauf zu einer Festnahme von drei Personen führte, die einen Taschendiebstahl begangen hatten.

Am Freitag Vormittag, 16.05.2025 fiel einem Polizeibeamten, der sich gerade privat in der Innenstadt befand, auf, dass drei Personen den späteren 77-jährigen Geschädigten augenscheinlich beim Abheben von Bargeld in einer Bankfiliale der Innenstadt beobachteten. Da dem erfahrenen Polizisten dieses Verhalten sehr verdächtig vorkam, folgte er der Personengruppe, welche wiederum den älteren Herren nach dem Verlassen der Bankfiliale folgte.

Der Mann besuchte nun einen Supermarkt in der Altonaer Straße. Eine der verdächtigen Personen folgte dem Mann in das Geschäft, während zwei weitere Personen mit Sicht auf das Geschäft an der Straße warteten.

Nach dem Besuch eines Supermarktes in der Innenstadt konnte der Beamte wahrnehmen, dass eine weibliche Beschuldigte etwas in einen mitgeführten Beutel steckte. Die drei Personen entfernten sich und konnten dank einer detaillierten Personenbeschreibung durch die zwischenzeitlich alarmierten Funkstreifenbesatzungen des 1. und 2. Polizeireviers an der Straße "Hinter der Kirche" angetroffen werden.

Eine weibliche, 60-jährige rumänische Beschuldigte warf vor dem Eintreffen der Funkstreifen den mitgeführten Beutel unter einen parkenden PKW. Da jedoch auch diese Aktion durch den verfolgenden Beamten beobachtet wurde, konnte das entwendete Portemonnaie des Geschädigten hier aufgefunden werden.

Die weibliche, polizeibekannte Beschuldigte sowie die beiden anderen Mittäter, ein 53-jähriger rumänischer Mann und eine 49-jährige Deutsche wurden zum 1. PR Neumünster verbracht. Hier werden sich weitere Folgemaßnahmen wie unter anderem Erkennungsdienstliche Behandlungen anschließen. Durch die Polizeibeamten wird eine Anzeige wegen des Verdachtes des Bandendiebstahls gefertigt.

Constanze Becker

