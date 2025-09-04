POL-BI: Rüttelplatte gestohlen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Mittwoch, 03.09.2025, eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Kavalleriestraße. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Baumaschine wurde am Dienstag, 17:00 Uhr, am Straßenrand unmittelbar neben einem Bagger abgestellt. Am Mittwochmorgen um 07:00 Uhr bemerkten Bauarbeiter das Fehlen der Rüttelplatte.
Es ist wahrscheinlich, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.
Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
