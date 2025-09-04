PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Rüttelplatte gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Mittwoch, 03.09.2025, eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Kavalleriestraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Baumaschine wurde am Dienstag, 17:00 Uhr, am Straßenrand unmittelbar neben einem Bagger abgestellt. Am Mittwochmorgen um 07:00 Uhr bemerkten Bauarbeiter das Fehlen der Rüttelplatte.

Es ist wahrscheinlich, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

