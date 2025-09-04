Polizei Bielefeld

POL-BI: Rüttelplatte gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Mittwoch, 03.09.2025, eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Kavalleriestraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Baumaschine wurde am Dienstag, 17:00 Uhr, am Straßenrand unmittelbar neben einem Bagger abgestellt. Am Mittwochmorgen um 07:00 Uhr bemerkten Bauarbeiter das Fehlen der Rüttelplatte.

Es ist wahrscheinlich, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

