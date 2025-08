POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer unter Beeinflussung von Kokain

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein betrunkener 38-Jähriger im Heidelberger Stadtteil Rohrbach und beging dabei mehrere Straftaten. Ersten Ermittlungen zufolge hob der Mann gegen 00:45 Uhr ein fremdes Fahrrad aus einem Fahrradständer im Innenhof in der Konstanzer Straße und warf es auf einen geparkten Audi. Anschließend lief er in den Kehler Weg. Dort versucht er ein am Geländer ...

