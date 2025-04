POL-PDMT: Wohnungseinbruch in Westernohe

Nassau (ots) - Am 13.04.2025 gegen Mittag kam es in einem Waldgebiet zwischen dem Kaltbachtal in Nassau und der Kreisstraße 4 in Richtung Winden zu einem Flächenbrand. Der Brand, welcher sich über eine Fläche von ca. 300m² erstreckte, konnte schnell durch starke Kräfte der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau abgelöscht werden. Neben dem stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des ...

