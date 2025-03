Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd /- Vaihingen /- Degerloch (ots)

Unbekannte sind am Freitag (28.02.2025) in ein Einfamilienhaus an der Witthohstaffel und der Straße Am Wallgraben eingebrochen. Bei einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Haigst blieb es beim Versuch. Die Diebe hebelten zwischen 07.30 Uhr und 23.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus an der Witthohstaffel. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Straße Am Wallgraben hebelten die Einbrecher zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Auch hier stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwei Einbrecher versuchten an der Straße Auf dem Haigst zwischen 18.15 Uhr und 19.40 Uhr vergebens über eine Balkontür im Ersten Stock in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Einer der Täter hatte einen gelblichen Rucksack dabei, eine sportliche Figur und trug eine helle Jacke. Der andere Unbekannte trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell