POL-S: Gegen Absperrung gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (01.03.2025) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Königstraße Ecke Bolzstraße eine 14-Jährige sexuell belästigt zu haben. Der Tatverdächtige sprach das 14 Jahre alte Mädchen gegen 14.50 Uhr am Herzog-Christoph-Denkmal an und begann, sie gegen ihren Willen zu umarmen und zu küssen. Das Mädchen alarmierte daraufhin die ...

