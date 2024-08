LPI-J: Einbruch in Apolda

Apolda (ots) - Am Dienstag, den 13.08.2024, konnte die Polizei in Apolda gegen 11:20 Uhr einen Haftbefehl realisieren. Nach einem Tipp, konnte der 42-Jährige bei einer Bekannten zu Hause, wo er sich im Bad versteckte, angetroffen werden. Laut dem Haftbefehl, der Staatsanwaltschaft Erfurt, muss der 42-Jährige nun 1 Jahr und 2 Monate in Haft, daher wurde er von den Beamten gleich in die JVA Suhl verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

