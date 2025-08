Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Unfall mit drei beteiligten Autos

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B3 (ots)

Am Samstagmittag verursachte eine 77-jährige Opel-Fahrerin auf der B 3 in Sulzbach einen Unfall, als sie zum Wenden ansetzte, um in Richtung Hemsbach zu fahren.

Ersten Unfallermittlungen zufolge kollidierte die Seniorin gegen 12:15 Uhr beim Wenden mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden neben dem Opel der 77-Jährigen auch ein weiterer Opel sowie ein Audi beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Der Opel der Seniorin musste abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war.

Für die Unfallaufnahme sowie die medizinische Betreuung vor Ort und die Abschleppmaßnahme musste die Nördliche Bergstraße in Fahrtrichtung Hemsbach für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde für den Zeitraum der Sperrung umgeleitet. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

