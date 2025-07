Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Greiz (ots)

Greiz. Am 29.07.2025 gegen 23:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen 44-jährigen Pkw-Fahrer in der Brauereistraße in Greiz, wobei ein Atemalkoholwert von 2,08 Promille festgestellt wurde. Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (BF)

