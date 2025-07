POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeuge nach Verkehrsunfall in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der B212 in Nordenham ist am Donnerstag, 10. Juli 2025, gegen 15:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt. Zur Unfallzeit war ein 42-jähriger Nordenhamer mit einem Mercedes auf der B212 in Richtung Brake unterwegs. Vor der Kreuzung in ...

