POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und hohem Sachschaden in Elsfleth

Delmenhorst (ots) - Bereits am Samstag, 05. Juli 2025, soll ein Mann in Delmenhorst vom Fahrrad gestoßen und leicht verletzt worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 59-jährige Mann aus Delmenhorst suchte erst am Mittwoch, 09. Juli 2025, die Dienststelle der Polizei auf und gab hier an, dass er am Tattag gegen 13:15 Uhr auf dem Radweg der Stedinger Straße in ...

