Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann von Fahrrad gestoßen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 05. Juli 2025, soll ein Mann in Delmenhorst vom Fahrrad gestoßen und leicht verletzt worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 59-jährige Mann aus Delmenhorst suchte erst am Mittwoch, 09. Juli 2025, die Dienststelle der Polizei auf und gab hier an, dass er am Tattag gegen 13:15 Uhr auf dem Radweg der Stedinger Straße in Richtung Hasbergen unterwegs gewesen sei. Ungefähr in Höhe der Einmündung zur Nordenhamer Straße sei er dann von drei männlichen Personen vom Fahrrad gestoßen worden und in ein Gebüsch gefallen. Dabei habe er Schnittverletzungen und Prellungen erlitten. Von den drei Personen konnte er keine genaue Beschreibung abgeben. Ihm waren lediglich auffällig gelbe Sportschuhe in Erinnerung geblieben, die einer der jungen Männer trug.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. In unmittelbarer Nähe zum Tatort befindet sich die Bushaltestelle "Wilhelm-Tell-Weg", an der sich zur Tatzeit möglicherweise Personen aufgehalten haben könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

