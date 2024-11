Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisstensuche nach dem 70-jährigen Abdurraham P. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit heute Morgen (21.11.2024, gegen 05:00 Uhr) wird der 70-jährige Abdurraham P. aus Wuppertal vermisst. Abdurraham P. wurde zuletzt in Wuppertal-Elberfeld gesehen. Der Vermisste ist circa 1,60m groß. Er ist mit einem schwarzen Jackett, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und Hausschuhen bekleidet. Herr Abdurraham P. ist stark dement und orientierungslos. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in Notfällen unter der 110 zu melden. (an)

