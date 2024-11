Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuche nach dem 57-jährigen Martin Werner M. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Seit heute Morgen (20.11.2024, gegen 05:40 Uhr) wird der 57-jährige Martin Werner M. aus Solingen vermisst. Wo Martin Werner M. letztmalig in Solingen gesehen wurde, ist unklar. Der Vermisste ist circa 1,73m groß und von stämmiger Statur. Er hat braune Augen und braune, kurze Haare. Am linken Oberarm hat er ein Schwert mit einer Schlange tätowiert, am rechten Unterarm ein Muster. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in Notfällen unter der 110 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell