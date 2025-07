Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verursacher nach Verkehrsunfall in Elsfleth gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Oldenburg und Huntebrück sucht die Polizei nach Zeugen und dem Verursacher.

Der Verursacher war am Mittwoch, 09. Juli 2025, gegen 06:45 Uhr, mit einem weißen Lkw mit Anhänger auf der Landesstraße in Richtung Huntebrück unterwegs. In Höhe Paradies fiel ein Metallteil (Foto) vom Lastzug, das in der Folge von drei Autos überrollt wurde. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 3.500 Euro.

Der Lkw-Fahrer, der den Verlust des Teils sehr wahrscheinlich nicht bemerkt haben wird, setzte seine Fahrt in Richtung Huntebrück fort. Er und Zeugen werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

