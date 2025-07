POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hatten ist am Dienstag, 08. Juli 2025, gegen 12:30 Uhr, eine Person leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden war hoch. Zur Unfallzeit war ein 60-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Kleintransporter auf der Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Wulfsweg missachtete er ...

mehr