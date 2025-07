Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Umweltverschmutzung durch bislang unbekanntes landwirtschaftliches Gespann am Fähranleger Motzen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 08.07.2025, lief gegen 16:30 Uhr einem bislang unbekannten landwirtschaftlichen Gespann im Zuge der Nutzung der Weserfähre in Motzen eine bislang unbekannte, teerähnliche Flüssigkeit von der Ladefläche, die dann zum Teil in die Weser gelangte. Das aus einem Trecker der Marke Fendt und einem Muldenkipper bestehende Gespann hatte zunächst die Fähre genutzt, um von Blumenthal nach Motzen übergesetzt zu werden. Unmittelbar nach Verlassen der Fähre lief dann auf der Zufahrtsrampe aus einem auf dem Muldenkipper befindlichen Tank eine teerähnliche Flüssigkeit. Eine nicht unerheblicher Menge dieser Flüssigkeit geriet auf die Rampe und durch deren Gefälle dann zum Teil in die Weser. Der Fahrer des Gespanns, der nach jetzigem Stand wahrscheinlich diesen Umstand nicht wahrgenommen hat, setzte seine Fahrt fort und konnte im Verlauf der bisherigen Ermittlungen noch nicht festgestellt werden. Neben der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Berne waren auch die untere Wasserbehörde, die Polizei Brake und die Wasserschutzpolizei eingesetzt. Nach dem Ausbringen von Ölsperren, die eine weitere Ausbreitung der Flüssigkeit verhinderten, wurden u. a. Wasserproben genommen und die Rampe gereinigt. Anschließend konnte der Fährbetrieb, der zwischenzeitlich untersagt worden war, wieder aufgenommen werden. Der übrige Schiffsverkehr wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher bzw. das Gespann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell