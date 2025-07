Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Umweltverschmutzung in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 29. Juni 2025, meldete eine Zeugin dem Polizeikommissariat Brake eine illegale Entsorgung von Motorölresten. In einem öffentlichen Mülleimer auf Höhe der Dürerstraße 48 in Brake befanden sich in Motoröl getränkte Abfälle sowie ein leerer Ölkanister. Etwa 15 Meter vom Mülleimer entfernt wurde zudem eine Fläche von rund einem Quadratmeter vor der nördlichen Rönnel mit Motoröl verunreinigt. Die Tat soll sich nach aktuellem Ermittlungsstand am Samstag, 28. Juni 2025, zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr, ereignet haben.

Gegen 22:00 Uhr beobachteten Zeugen zwei verdächtige Personen, die sich in einem Gebüsch unmittelbar in Tatortnähe aufhielten. Bereits am Mittag desselben Tages hatte ein weiterer Zeuge auf einem nahegelegenen Parkplatz einen schwarzen BMW mit Braker Kennzeichen gesehen, der mithilfe eines Wagenhebers aufgebockt worden war. An dem Fahrzeug sollen Arbeiten am Unterboden durchgeführt worden sein. Ein hinzugezogener Fachbetrieb zur Beseitigung der Verunreinigung stellte fest, dass es sich bei dem Öl vermutlich um Rückstände eines Motorölwechsels an einem BMW handelte.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Umweltdelikts aufgenommen. Weitere Hinweise zu möglichen Verursachern werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

