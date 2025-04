Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Radfahrerin prallt gegen Auto

Am Mittwoch blieb eine Radlerin bei einem Unfall in Riedlingen zum Glück unverletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 14.00 Uhr in der Unterriedstraße. Die 24-jährige Radfahrerin befuhr die Unterriedstraße. Kurz vor der Kreuzung kam ihr eine 55-jährige VW-Fahrerin entgegen. Die Fahrradfahrerin kollidierte frontal mit dem VW. Beim Unfall verletzte sich niemand. Es entstand lediglich Schaden am Rad und Auto in Höhe von etwa 1000,00 Euro.

++++0627785

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell