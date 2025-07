Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Diepholz: Gefährdung des Straßenverkehrs in Stuhr +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht nach gefährdeten Personen und Zeugen, nachdem sich ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag, 07. Juli 2025, in Stuhr einer angedachten Kontrolle entzogen hat.

Eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn befand sich gegen 21:15 Uhr in der Nähe des Ochtum-Parks und wollte den Fahrer eines vorausfahrenden Ford auf der Carl-Zeiss-Straße kontrollieren. Statt den Signalen zum Halten zu folgen, beschleunigte der Fahrer den Ford und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Nach einigen Richtungswechseln auf dem Gelände des Einkaufsparks wurde die Flucht auf der B6 in Richtung Seckenhausen fortgesetzt. Auf der Bundesstraße fuhr der Fahrer in den Gegenverkehr und nutzte auf der Ortsumgehung von Brinkum die eigentliche Auffahrt zum Verlassen der B6. Hier wurde ein bislang unbekannter Autofahrer, der auf die B6 in Richtung Bremen auffahren wollte, zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Flüchtende befuhr in der Folge ein kurzes Stück der Leester Straße in Richtung Ortsmitte von Brinkum und nutzte dann die Abfahrt der B6, um in falscher Richtung auf die Bundesstraße aufzufahren. Auch hier wurde ein bislang unbekannter Autofahrer gefährdet.

Kurze Zeit später wurde der flüchtende Ford bis zum Stillstand abgebremst. Zwei Personen verließen das Auto, überquerten die Fahrbahn der Bundesstraße, kletterten über einen Wildschutzzaun und rannten über Felder in Richtung Autobahn 1. Sie konnten im Rahmen der Fahndung, in die auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, nicht mehr gestellt werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die die Fahrweise beobachtet haben und möglicherweise Angaben zur Identität der bislang unbekannten Insassen machen können. Insbesondere werden die Fahrer der Autos gesucht, die gefährdet wurden und zum Bremsen gezwungen waren. Hinweise nimmt unter anderem die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/9316-0 entgegen.

