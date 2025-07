POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 06.07.2025

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen: Versuchter Einbruchdiebstahl in zwei Lagerhallen Am Freitag, den 04.07.2025, gegen 02:00 Uhr, kam es in der Bauerschaft Düngstrup zu versuchten Einbrüchen in zwei Lagerhallen. Die unbekannten Täter brachen die Vorhängeschlösser der Lagerhallen auf und begaben sich in das Innere. Aus den Lagerhallen kam es jedoch zu keinem Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Tel. ...

