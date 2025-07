Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hauswand in Lemwerder durch Lkw beschädigt +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch einen Lkw ist am Donnerstag, 03. Juli 2025, gegen 08:50 Uhr, eine Hauswand in Lemwerder beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine bisher unbekannte Person befuhr zur Unfallzeit die Deichstraße in Lemwerder mit einem Lkw. Beim Durchfahren der scharfen Rechtskurve im Übergang zum Johannesweg kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Hauswand und überfuhr einen Zaun. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 1.100 Euro.

Die Fahrt mit dem Lkw wurde trotzdem in Richtung Stedinger Straße fortgesetzt. Wer Angaben zum Lkw, der als Fahrzeug mit offener Ladefläche in den Farben rot und blau beschrieben wurde, machen kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 an die Polizei in Brake zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell