POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kehrmaschine in Berne entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Donnerstag, 03. Juli 2025, gegen 08:30 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt. Der 23-jährige Delmenhorster war auf der Oldenburger Straße in Richtung Wildeshauser Straße unterwegs und nutzte dabei die falsche Seite des Radwegs. In Höhe der Ludwig-Kaufmann-Straße prallte er gegen die rechte Seite ...

