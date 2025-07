POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Groß Ippener mussten am Dienstag, 01. Juli 2025, 10:00 Uhr, zwei Autos abgeschleppt werden. Eine 73-jährige Delmenhorsterin bog zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen aus der Straße "Klebermoor" nach links in die Annenstraße ein, um ihre Fahrt in Richtung Groß Ippener fortzusetzen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 23-Jährigen aus Dötlingen, der mit einem Kombi ...

