Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hatten ist am Dienstag, 08. Juli 2025, gegen 12:30 Uhr, eine Person leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden war hoch.

Zur Unfallzeit war ein 60-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Kleintransporter auf der Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Wulfsweg missachtete er die Vorfahrt einer 35-Jährigen aus Oldenburg, die die Hatter Landstraße mit einem Opel in Gegenrichtung befuhr. Nach der Kollision mit dem Transporter schleuderte der Opel noch gegen den SUV eines 23-jährigen Oldenburgers, der im Einmündungsbereich des Wulfswegs auf eine Möglichkeit zum Einfahren in die Hatter Landstraße wartete.

Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ihr Opel und der SUV des 23-Jährigen mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell