FW Celle: Erstmeldung - Balkonbrand

Celle (ots) - Am Sonntagabend um 20:44 Uhr wurde die Feuerwehr Celle in die Straße "An der Koppel" in einem Gewerbegebiet alarmiert. Nach einer ersten Meldung hatte in einem Gebäude ein Rauchmelder ausgelöst, Feuer war im Innenbereich zu erkennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Einsatzmeldung. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor. Als Ursache wurde ein brennender Wasserkocher festgestellt. Dieser wurde ins Freie verbracht. ...

mehr