POL-DN: Einbruch in Vape-Shop

Niederzier (ots) - Am Mittwochabend (02.04.2025) kam es in der Kölnstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume des Obergeschosses und entwendeten ein Portemonnaie. ...

