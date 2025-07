Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Auffahrunfall in Wildeshausen sind am Donnerstag, 10. Juli 2025, 08:50 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden.

Ein 35-jähriger Mann aus Diepholz war zur Unfallzeit mit einem Sattelzug auf der Harpstedter Straße unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass kurz vor der Einmündung zur Delmenhorster Straße eine 48-Jährige aus Wildeshausen mit einem Skoda halten musste. Er fuhr auf das Heck des Autos auf und schob dieses gegen den Audi einer 35-jährigen Wildeshauserin. In der Folge wurden noch zwei weitere bereits zum Stehen gekommene Autos ineinandergeschoben.

Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ihre Autos waren so stark beschädigt, dass Abschleppunternehmen verständigt werden mussten. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro. An der Unfallstelle kam es bis 10:15 Uhr zu Behinderungen.

