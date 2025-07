LPI-G: Diesel aus Tank gestohlen

Altenburg (ots) - Meuselwitz OT Bünauroda. Am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr entdeckte ein aufmerksamer 45-jähriger Bürger das Brennen einer Sitzgruppe an einem Radweg im Industrieparkt Nord und informierte die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, schloss eine Selbstentzündung aber aus, weshalb auch die Polizei eingeschaltet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte Papier in die ...

