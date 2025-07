LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Greiz (ots) - Greiz. Am Montagmorgen gegen 09:20 Uhr steckte sich ein 38-Jähriger in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße Bierflaschen, Kondome und Batterien in seine Tasche, legte an der Kasse jedoch nur ein paar Brötchen zum Bezahlen vor. Seinen übrigen Einkauf im Wert von 31,40 EUR wollte er so aus dem Markt schaffen. Dies fiel dem 64-jährigen Ladendetektiv auf, der den Ladendieb auf sein Vergehen ansprach. ...

