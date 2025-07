Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flüchtiger Ladendieb gestellt

Greiz (ots)

Greiz. Am Montagmorgen gegen 09:20 Uhr steckte sich ein 38-Jähriger in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße Bierflaschen, Kondome und Batterien in seine Tasche, legte an der Kasse jedoch nur ein paar Brötchen zum Bezahlen vor. Seinen übrigen Einkauf im Wert von 31,40 EUR wollte er so aus dem Markt schaffen. Dies fiel dem 64-jährigen Ladendetektiv auf, der den Ladendieb auf sein Vergehen ansprach. Der Dieb wollte sich der Situation jedoch durch Flucht entziehen und riss sich vom Detektiv los, der noch versuchte ihn festzuhalten. Die herbeieilende Polizei konnte den 38-Jährigen kurz darauf ergreifen und ihm das Beutegut abnehmen. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde gegen ihn eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell