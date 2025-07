Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Greiz (ots)

Weida. Am 01.04.2025 kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Am Schafberge zum Diebstahl einer Geldbörse einer 77-Jährigen. Anschließend nutzte der bislang unbekannte Täter die Debitkarte der Geschädigten und hob in einem Kundenzentreum eines Geldinstituts auf dem Markt Bargeld in Höhe eines niedrigen viertselligen Betrages ab. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Im Rahmen des Abhebevorgangs wurde der Täter videografiert. Die Polizei ermittelt werden Diebstahl und Computerbetrug. Trotz vorhandener Bilddateien konnte die Polizei bislang keinen Tatverdächtigen ausfindig machen. Deshalb bittet sie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder zum Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0083475/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell