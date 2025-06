Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe entwenden Pedelec von Fahrradträger - Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagvormittag machten die Bewohner eines Hauses in der Töpferstraße der Polizei einen Diebstahl vom Grundstück bekannt. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich von der Spiegelstraße kommend das Gelände. Die Diebe entwendeten gewaltsam ein Pedelec welches sich auf dem Fahrradträger eines Autos befand. Der oder die Unbekannten hoben das Fahrrad vermutlich über ein Tor und flohen in unbekannte Richtung.

Wenn Sie den Tathergang oder verdächtige Personen im Nahbereich beobachten konnten, kontaktieren Sie bitte die Polizeibeamten in Nordhausen unter der Tel. 03631/960.

Aktenzeichen: 0150519

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell