LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 10.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Pfannschmidtstraße. In der Folge mussten die Bewohner von zehn Wohnungen evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um das Feuer zu löschen. Da es aufgrund des Brandes zur Beschädigung eines Wasserrohres kam, sind gegenwärtig ...

